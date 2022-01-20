Ярославль, 20 января, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев прокомментировал отставку мэра Рыбинска Дениса Добрякова. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Yarregion.ru Михаил Евраев

Напомним, о своей отставке экс-мэр Рыбинска сообщил 20 января на личной странице в Facebook.

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«Мне жаль, что Денис Валерьевич уходит с поста мэра Рыбинска. За сравнительно недолгий период нашей совместной работы у нас сложились конструктивные рабочие отношения. Денис Валерьевич — настоящий профессионал и опытный управленец, вкладывал много сил в решение проблем Рыбинска. Уверен, что такие же чувства сейчас испытывают и многие жители города. Денис Валерьевич уходит по личным причинам. Даже руководитель немаленького города — всегда, прежде всего, человек. Любой человек вправе сделать свой выбор, как ему самостоятельно распоряжаться своим временем, своей жизнью. Надо отнестись к этому с уважением и пониманием», — сказал Михаил Евраев.

Врио губернатора отметил, что ситуация в Рыбинске под контролем, а региональное правительство готово оказывать городу любую поддержку.