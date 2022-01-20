Новосибирск, 20 января, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В Новосибирской области организована проверка после происшествия на складе готовой продукции в Купино. Об этом сообщила прокуратура региона.

(сс) Angelo Giordano Обрушение

«На складе готовой продукции ООО «Купинское мороженное» при производстве ремонтных работ сотрудниками Молочного комбината «Купинский» (на основании договора возмездного оказания услуг) морозильной системы произошёл хлопок испарителя охладительной системы. В результате пострадали трое работников общества, которые госпитализированы», — уточнили в ведомстве.

По официальным данным, один пострадавший находится в реанимации.

При этом в результате происшествия частично обрушились стены здания.