Москва, 20 января, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Сейчас цены на бензин в России растут достаточно умеренными темпами, так как зимой основной удар приходится на зимний дизель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

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«В 2022 году в целом также ожидается умеренного роста цен на бензин — не выше уровня ожидаемой инфляции. Сейчас правительство России достаточно активно борется с ростом цен на топливо:

Вице-премьер Александр Новак заявлял, что с Нового года был изменён демпферный механизм, чтобы увеличить выплаты нефтяникам, а также выросли нормативы по продаже топлива на бирже.

Если этих мер окажется недостаточно для сдерживания цен, можно ожидать ограничений на экспорт или даже временных ослаблений налогового режима», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстаата, средняя цена на литр бензина в России с 10 по 14 января выросла на 3 копейки и достигла 50,45 рубля.

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