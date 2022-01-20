Вашингтон, , 15:00 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп опроверг слухи о разногласиях с губернатором штата Флорида Роном Десантисом, которого рассматривают в качестве одного из кандидатов на пост американского лидера в 2024 году, сообщает New York Post.

Накануне издание Axios указывало на то, что в личных беседах бывший глава Белого дома говорил о том, что у Десантиса «нет харизмы», поэтому ему будет крайне сложно добиться победы на предварительных выборах.

«Ну, вы знаете, у меня очень хорошие отношения с губернатором Десантисом, когда он хотел баллотироваться, он попросил моей поддержки, и я поддержал его, и он сразу же поднялся очень, очень высоко. Вы знаете, он выиграл выборы в тот день, когда я объявил, что собираюсь поддержать его», — сказал он журналистам.

«А потом я помог ему победить их так называемую звезду, звезду демократов, которая оказалась не такой уж и звездой. Но нет, у меня с ним очень хорошие отношения, и уже давно. Я очень поддерживал его и продолжаю поддерживать — нет, я думаю, что он хорош, я думаю, что он очень хорош», — добавил Трамп.

Трамп также опроверг слухи о том, что он не в ладах с лидером меньшинства в палате представителей Кевином Маккарти.