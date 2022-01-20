Сеул, , 14:59 — REGNUM Сводный опережающий индекс (CLI) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для Южной Кореи, указывающий на перспективы экономической активности, в декабре 2021 года составил 101,2 пункта, что на 0,09% меньше по сравнению с ноябрем того же года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные организации.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, показатель продолжает падать с августа 2021 года.

«Падение индекса может означить лишь то, что темпы восстановления экономики страны замедлятся», — сообщил сотрудник Корейского института развития.

Средний показатель для стран-членов ОЭСР составил 100,5 пункта, что на 0,06 пункта меньше, чем в ноябре 2021 года. Показатель снижается пятый месяц подряд.

ОЭСР выпускает опережающий индикатор для ранних сигналов экономического роста или спада (на период шесть — девять месяцев). Он учитывает ряд показателей, предшествующих изменению динамики макропоказателей, и может считаться краткосрочным прогнозом развития экономики.