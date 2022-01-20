Новочеркасск, Ростовская область, 20 января 2022, 14:59 — REGNUM Прах казаков — героев Отечественной войны 1812 года, могут перенести в усыпальницу Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора в Новочеркасске (Ростовская область). Об этом сообщил атаман войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Виталий Бобыльченко.
«Усыпальница эта должна прирастать теми, кто достоин быть погребенным именно здесь. Ведь существующих ныне могил тоже здесь когда-то не было. Они появились значительно позже, и мощи атамана Платова здесь упокоились навсегда лишь в 1993 году. Из семи человек [героев Отечественной войны 1812 года] — как минимум пять генералов, которые достойны того, чтобы быть похороненными в стенах усыпальницы», — считает донской атаман.
ИА REGNUM напоминает, что в усыпальнице собора покоятся останки донских героев-военачальников Матвея Платова, Василия Орлова-Денисова, Ивана Ефремова и Якова Бакланова.