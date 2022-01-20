Новочеркасск, Ростовская область, 20 января, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Прах казаков — героев Отечественной войны 1812 года, могут перенести в усыпальницу Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора в Новочеркасске (Ростовская область). Об этом сообщил атаман войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Виталий Бобыльченко. Об этом сообщает администрация казачьей столицы со ссылкой на пресс-службу Южно-Российского государственного политехнического университета имени Платова.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Патриарший Вознесенский войсковой всеказачий собор в Новочеркасске

«Усыпальница эта должна прирастать теми, кто достоин быть погребенным именно здесь. Ведь существующих ныне могил тоже здесь когда-то не было. Они появились значительно позже, и мощи атамана Платова здесь упокоились навсегда лишь в 1993 году. Из семи человек [героев Отечественной войны 1812 года] — как минимум пять генералов, которые достойны того, чтобы быть похороненными в стенах усыпальницы», — считает донской атаман.

ИА REGNUM напоминает, что в усыпальнице собора покоятся останки донских героев-военачальников Матвея Платова, Василия Орлова-Денисова, Ивана Ефремова и Якова Бакланова.