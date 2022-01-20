Арзамас, Нижегородская область, 20 января, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Следственное управление подозревает директора предприятия в Арзамасском районе Нижегородской области за долги по зарплате на сумму свыше 3 млн рублей. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

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По версии следствия, руководитель предприятия не платила 28 сотрудникам зарплаты в течение восьми месяцев — в период с сентября 2020 года по апрель 2021 года. При этом у директора была реальная возможность вовремя выплатить подчиненным причитающиеся им деньги.

Следственное управление возбудило против директора предприятия уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат». В случае, если её вина будет доказана, ей будет грозить наказание в виде штрафа в размере от 120 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до трёх лет, либо лишение свободы на срок до трёх лет.