* запрещённая в России организация

Кабул, 20 января, 2022, 14:55 — ИА Регнум. * «Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Катар

*Талибы — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Во время встречи со спецпредставителем МИД Катара по Афганистану министр внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе переговоров по аэропорту Кабула подчеркнул, что Доха является мостом между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и миром.

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», министр внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сираджуддин Хаккани встретился со специальным посланником министерства иностранных дел Катара по Афганистану Мотлаком бин Маджидом Аль-Кахтани, чтобы обсудить обязательства по сотрудничеству между двумя странами, особенно по деятельности аэропорта Кабула.

«На этой встрече Хаккани назвал Катар мостом между миром и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и выразил надежду, что Катар продолжит играть эту роль в еще большей степени», — заявил заместитель пресс-секретаря талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Инамулла Самангани.

В ходе визита в Кабул Кахтани также встретился с Абдуллой Абдуллой, председателем бывшего Высшего совета примирения Афганистана, и обсудил с ним последние события в стране.

Помощник министра иностранных дел Катара Лулу аль-Хатер ранее заявил, что Доха в контакте со своими международными партнерами подчеркнула необходимость взаимодействия с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но призвала их не спешить с признанием нового афганского правительства.

Он сказал, что Катар провел с партнерами подробные переговоры о необходимости формирования инклюзивного правительства еще до объявления талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) состава своего временного кабинета, добавив, что он не оправдал ожиданий и что Катар открыто обсуждал этот вопрос с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Взаимодействие с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не означает одобрение того, как они управляют, или других их ценностей. Для достижения очень важных целей требуется серьезное взаимодействие. Мы можем взаимодействовать с ними, насколько это возможно, не признавая правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил аль-Хатер в интервью Foreign Policy.