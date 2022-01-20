Москва, 20 января, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Около четверти предпринимателей опасаются в 2022 году закрыться из-за сложной экономической обстановки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 января заявил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Так он прокомментировал информацию о том, что в конце 2021 года деловая активность малого и среднего бизнеса обновила новый максимум.

Johnny Magnusson Бизнесмен

«Обычно на начало года деловая активность напрямую связана с результатами работы бизнеса в период новогодних праздников. В этом году обошлось без сюрпризов, локдаунов и прочих коронавирусных ограничений, поэтому есть основания полагать, что год начнется с позитива, — сказал Завьялов. — При этом 2021 год не оправдал возлагавшихся на него надежд. Локдауны, вакцинация, QR-коды, рост затрат, нехватка персонала, при отсутствии значительного роста потребления — всё это негативно сказалось на общих показателях МСП».

Однако, как подчеркнул Завьялов, дальнейшее развитие будет во многом зависеть не только от общей эпидемиологической обстановки, но и от общей экономической ситуации, уровня доходов, потребительской активности.

«Как отмечают предприниматели (в опросе Magram Market Research), около четверти рискуют закрыться из-за сложной экономической обстановки, в особенности это касается компаний микробизнеса», — сказал Завьялов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в первом полугодии 2022 года в России зафиксируют рост деловой активности.