Мехико, , 14:55 — REGNUM Мексика представит шесть фильмов на 72-м Берлинском международном кинофестивале, хотя только два из них являются самостоятельными постановками, а четыре — совместного производства. Об этом сообщает министерство культуры Мексики.

Фестиваль Берлинале Berlinale.de

Отмечается, что при поддержке компаний Eficine и Foprocine фильм «Мантия из драгоценных камней» (Manto de gemas) Наталии Лопес Гальярдо будет участвовать в официальном отборе, а при поддержке Eficine фильм «Север над пустотой» (El norte sobre el vacío) Алехандры Маркес Абельи будет участвовать в секции «Панорама».

Сообщается также, что «Берлинале» пройдет в 72-й раз с 10 по 20 февраля 2022 года в онлайн-формате и офлайн-формате.

Кроме того, шесть перспективных молодых мексиканских режиссеров примут участие в программе «Таланты Берлинале».

На фестивале будет представлен дебютный полнометражный фильм «Мантия из драгоценных камней», в котором три героини противостоят насилию организованной преступности: Исабель помогает найти пропавшую сестру своей помощницы, Мария хочет вернуть сестру, а Роберта, командир полиции, стремится вытащить своего сына из наркоторговли.

В фильме «Север над пустотой» режиссер Алехандра Маркес Абелья восстанавливает историю легендарного Алехо Гарса Тамеза, бизнесмена и охотника из Тамаулипаса, который в 2010 году столкнулся с организованной преступностью, чтобы не потерять свое ранчо.

В разделе «Поколение K-plus» представлены два фильма: мировая премьера фильма Клаудии Сент-Люс «Царство Божие» (El reino de dios) (Мексика, 2022 г.), в котором Неймар, мальчик из сельской местности, проходит через дилемму между верой и разочарованием, а также короткометражный фильм «Душа и мир» (Alma y Paz) (Мексика-США, 2021 г.), рассказывающий об интимной связи девочки со своей умершей матерью.

Также в программе «Поколение K-plus» состоится европейская премьера совместной американской постановки Ребекки Хант «Беба».