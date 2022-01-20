20 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление вице-премьера Словакии, министра экономики Рихарда Сулика о том, что Крым останется российским регионом, с Москвой нужно развивать отношения, а санкции против Российской Федерации только вредят.

Мирослава Романенко, , 17:01 — REGNUM Крым останется российским регионом, с Москвой нужно развивать отношения, а санкции против России только вредят. Об этом заявил вице-премьер Словакии, министр экономики Рихард Сулик в интервью братиславской газете Pravda, опубликованном 19 января.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам политика, страны должны торговать друг с другом, но некоторые словацкие экспортеры пострадали из-за антироссийских санкций. В ситуации с Крымом он призвал смотреть вперёд и строить отношения с Российской Федерацией.

«Санкции приносят вред, а россияне в любом случае не вернут Крым [Украине]», — сказал политик.

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Заявление политика обсудили на YouTube-канале украинского издания Klymenko Time, а также на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие поддержали вице-премьера Словакии, добавив, что политик трезво оценивает ситуацию.

«Похоже, «словацкий» газ тоже становится грязным и недемократичным», — с сарказмом написал Сергей Р.

Рихард Сулик Pavol Frešo

«Неужели начинает доходить? Ведь изначально было понятно, что Украине Крыма больше не видать! Да, обидно! Да, жалко! Да, про*рали! Но надо быть реалистом!» — пишет Donna Rose Gold.

«И это страна, у которой Украина «покупает» газ», — отметил Андрей Ш.

«Что же с реверсом теперь будет?» — не без сарказма поинтересовался Андрей К.

«Позиция реалистичная, но в обозримом будущем она не возобладает… Для самой Украины в сложившейся ситуации (когда про*рали Крым бездарно… не в том смысле, что не обороняли, а в силу тупоголовой националистической политики и по решению США) было бы намного выгодней по факту согласиться с имеющимся статусом, поставлять воду, торговать — зарабатывали бы денег вместо их потери и трат… Но есть то, что есть… Была еще возможность зарабатывать на поставках электроэнергии, транзите, но они ушли…» — добавил Ivan M.

«Такой залп здравого смысла… «Правда сделает тебя свободным»…» — отреагировала Ирина Т.

«Прозрение постепенно начинает наступать. Жаль, что слишком поздно», — добавил Алексей Д.

«Опять обидели», — иронизирует Valera M.

«Словак просто сказал: «Солнце восходит на востоке, а закатывается на западе». Элементарно, Ватсон. Меня поразило другое, есть ещё разумные словаки? Есть ещё разум на Западе? Вау! Чудеса случаются», — написала Julia B.

«Ну хоть кто-то нашим «патриотам» (украинским националистам. — М. Р.) правду в глаза сказал», — комментирует Nina K.

«Зачем России возвращать Крым, если она его уже вернула? Так что словак, конечно же, прав», — с сарказмом добавил Amp.

Строители Крымского моста Most.life

«А это так всегда начинается, с малого. Сначала на картах «забывать» начинают, потом небольшие страны делают заявления и т. д.» — пишет Michael B.

«А почему весь мир должен угождать Украине? Откуда такое воспалённое чувство собственной значимости? Выгоднее угождать России», — написал Дмитрий С.

«Да поедьте в Крым. И вы поймёте, почему никто ничего не вернёт», — призвал Владимир Николаевич.

«Повторение — мать учения. Потому, что понимают, знают, видят, кто чего стоит… А может, потому, что просто думать не разучились?» — поинтересовалась Татьяна К.

«Конечно, не вернёт, это же люди, а не кошелек с деньгами», — пишет Ирина А.

«Крым — только начало, дальше будет больше. Россия вернёт свои территории, и останется в Украине пара-тройка областей», — подытожил один из комментирующих.