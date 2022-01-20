Красноярск, , 14:53 — REGNUM Министерство тарифной политики Красноярского края сегодня, 20 января, установило новые тарифы на проезд в общественном транспорте в ряде территорий. В министерстве заявили, что эксперты оценили необходимость повышения платы за перевозку пассажиров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Автобус Horst64

Так, с 1 февраля 2022 года стоимость проезда в автобусах Красноярска составит 32 рубля, в Железногорске — 30 рублей.

«Тарифы установлены на экономически обоснованном уровне в соответствии с действующим законодательством», — утверждает министр тарифной политики региона Марина Пономаренко.

Кроме того, с 1 февраля стоимость проезда в трамваях и троллейбусах в Красноярске составит 28 рублей.

Отметим, что последний раз тариф в названных городах менялся в феврале 2019 года.