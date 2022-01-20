Тбилиси, , 14:51 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает бывшего украинского лидера Петра Порошенко «ненастоящим». Он написал об этом 20 января на своей странице в соцсети Facebook.

Саакашвили и Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я, конечно, польщен, что мой институтский однокашник вспомнил про меня, но, видимо, в спешке он забыл, что первый раз в тюрьму я попал по его незаконному приказу несколько лет тому назад», — отметил Саакашвили.

Также бывший грузинский президент указал, что его на Украине после освобождения стали преследовать по приказу Порошенко, который находился в тот момент у власти, а затем уволили, похитили и выкинули из страны.

«Я по-человечески не желаю Порошенко попасть в тюрьму, но думаю, что на фоне того, что он проводит со мной параллели — у нас с ним мало общего», — добавил он.

При этом Саакашвили высказал мнение, что на Украине именно при Порошенко расцвела коррупция и бывший украинский лидер только создавал имитацию реформ в стране.

«Да и вообще, какой-то он ненастоящий, Петр Алексеевич, каждый раз, как вижу его, больно вспоминать, какие потрясающие возможности при нем моя любимая Украина упустила», — отметил он.

При этом перед своим возвращением на Украину Порошенко заявил, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский преследует его также, как власти Грузии — Саакашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что решение Печёрского районного суда Киева, избравшего ему меру пресечения, будет обжаловано.