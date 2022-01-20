Эр-Рияд, 20 января, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В министерстве внутренних дел Саудовской Аравии сообщили об ужесточении уголовной ответственность за распространение недостоверной информации о пандемии коронавируса. Соответствующее заявление было опубликовано на официальной странице ведомства в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

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В ведомстве отметили, что штраф за распространение слухов о коронавирусе может достигать 100 тысяч риалов (около $27 тыс). Распространение недостоверной информации может также караться тюремным заключением на срок до пяти лет.

«Наказанию может быть подвергнут любой, кто распространяет слухи о пандемии через платформы и приложения в социальных сетях или распространяет ложную информацию, которая может вызвать панику или подстрекать к нарушению мер предосторожности и связанных с ними ограничений», — сообщили в ведомстве.