Москва, 20 января, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Развитие технологий позволяет создавать новые виды вооружений, к числу которых относится и гиперзвуковое, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Defense.gov Гиперзвуковое оружие

«Более высокая, чем у обычных вооружений, скорость может позволить быстрее поразить цель, дает больше времени на перебазирование, чтобы избежать ответного удара.

Такие возможности гиперзвукового оружия привлекают к нему больше внимания, подталкивают ведущие государства активнее заниматься его разработкой и внедрением.

Лидирующие позиции в разработке данного вооружения, занимаемые сегодня Россией и Китаем, конечно же, привлекают внимание других стран, которые стремятся сократить своё отставание.

Здесь можно говорить о том, что РФ и КНР приняли верное решение, раньше других государств начав разрабатывать этот вид вооружений, вложив в это большие средства.

Использование таких вооружений позволяет лучше обеспечить национальную безопасность, кроме того, развитие таких технологий положительно сказывается на гражданском секторе экономики.

Другим государствам для достижения паритета по данному виду вооружений может потребоваться несколько лет, за которые соответствующие технологии в РФ и КНР уйдут вперёд, и они могут надолго сохранить своё лидерство», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, отставание США от России и Китая в сфере гиперзвуковых вооружений обусловлено тем, что американские военные хотят добиться решения иных задач, нежели российские и китайские, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

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