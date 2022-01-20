Москва, 20 января, 2022, 14:49 — ИА Регнум. На данный момент капитализация всего рынка криптовалют составляет 1 триллион 960 миллиардов долларов США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 января заявил профессор департамента налогов и налогового администрирования финансового университета при правительстве РФ Сергей Богачев.

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«Для сравнения, у компании Microsoft капитализация составляет 1650 миллиардов долларов, а у компании Amazon Inc. капитализация составляет 1596 миллиардов долларов, — сказал Богачев. — Капитализация биткоина достигла 794 миллиардов долларов США, и это означает, что капитализация биткоина составляет 40,5% всего рынка криптовалют».

Как уточнил экономист, биткоин остаётся самой известной и узнаваемой криптовалютой в мире, хотя в техническом плане уже появились «монеты», которые совершают транзакции быстрее и за меньшую комиссию.

«Большое значение для дальнейшего развития рынка криптовалют имеют государственное и правительственное регулирование. Если все страны мира создадут правовую и законодательную базу регулирования рынка криптовалют, то биткоин будет ожидать колоссальный и дальнейший рост. И наоборот», — пояснил Богачев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть риск того, что рынок криптовалют окажется в затяжном периоде восстановления.