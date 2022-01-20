Москва, 20 января, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Рынок криптовалют может попасть в затяжной период восстановления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 января заявил профессор департамента налогов и налогового администрирования финансового университета при правительстве РФ Сергей Богачев.

Криптовалюта

«Имеются два варианта развития события. Первый вариант: биткоин выйдет из фазы падения и перейдёт в стабильную, менее волатильную фазу аккумуляции, где его курс стабилизируется. Второй вариант: биткоин продолжит находиться в фазе падения, — сказал Богачев. — Мы уже наблюдали, как криптовалютный рынок восстанавливался после таких падений несколько раз. В декабре 2017 года биткоин достиг своего пика (на тот момент) и торговался по 19 000 долларов, а через несколько месяцев, в феврале 2018 года, он торговался по 9000 долларов. В апреле 2021 года биткоин торговался по 63 000 долларов, а через несколько месяцев, в июне 2021 года, торговался по 29 000 долларов».

И каждый раз, как подчеркнул экономист, биткоин не просто восстанавливался, а бил свой прошлый исторический максимум.

«В данный момент мы видим похожую ситуацию. Цена биткоина может упасть до 35−30 тысяч долларов, но если цена опустится до 25 000 долларов, то нас ждёт резкое падение цены вплоть до 15−20 тысяч и затяжной период восстановления рынка криптовалют», — уточнил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть точка зрения, что в настоящее время биткоин переживает период долгосрочной коррекции.