Москва, , 14:46 — REGNUM В настоящее время биткоин переживает одну из четырех фаз своего экономического цикла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 января заявил профессор департамента налогов и налогового администрирования финансового университета при правительстве РФ Сергей Богачев.

Криптовалюта

«У криптовалюты, как и у любого другого экономического актива, имеется экономический цикл. Экономический цикл — это временной интервал в экономике, в котором происходит четыре фазы: аккумуляция, рост, распределение (пик), падение. Далее всё повторяется. При этом они могут иметь разные временные промежутки, но всегда следуют друг за другом. В данный момент биткоин находится в фазе падения, — сказал Богачев. — Фаза падения наблюдается каждый раз, после фазы распределения (пика)».

Как пояснил экономист, после ноября 2021 года, когда биткоин преодолел свой исторический максимум, происходит долгосрочная коррекция, так как предложение на рынке превысило спрос.

«Если в ноябре 2021 года биткоин можно было купить по 67 000 долларов, то в данный момент, его можно приобрести по 41 000 долларов. В ноябре 2021 года инвесторы продали свои биткоины за 67 000 долларов, получили и зафиксировали свою прибыль, а вот покупать выше этой суммы уже никто биткоин не желал. Принимая во внимание эти факторы, мы можем говорить о продолжающейся долгосрочной коррекции биткоина, которая продолжается с ноября 2021 года», — сказал Богачев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее снижение котировок биткоина объяснили тем, что инвесторы опасаются ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США.

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