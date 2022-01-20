Черкесск, 20 января 2022, 14:46 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в 2022 году будет продолжена реализация программы «Земский учитель». К работе в сельской местности будут привлечены по этой программе 22 педагога. Конкурс на получение права работать в малых по численности населенных пунктах и селах уже открылся, он продлится до 15 апреля.
За это время желающим стать земскими учителями предстоит пройти отбор на основании предоставленных документов об уровне образования, стаже работы, профессиональных достижениях и опыте. В конкурсе могут принять участие все жалеющие в возрасте до 55 лет.
Напомним, в 2021 году в Карачаево-Черкесии стали земскими педагогами с правом получения 1 млн рублей подъемных 22 учителя.
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