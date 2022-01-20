Черкесск, 20 января, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии в 2022 году будет продолжена реализация программы «Земский учитель». К работе в сельской местности будут привлечены по этой программе 22 педагога. Конкурс на получение права работать в малых по численности населенных пунктах и селах уже открылся, он продлится до 15 апреля.

Цитата из х/ф «Доживём до понедельника». Реж. Станислав Ростоцкий. 1968. СССР Учительница

За это время желающим стать земскими учителями предстоит пройти отбор на основании предоставленных документов об уровне образования, стаже работы, профессиональных достижениях и опыте. В конкурсе могут принять участие все жалеющие в возрасте до 55 лет.

Напомним, в 2021 году в Карачаево-Черкесии стали земскими педагогами с правом получения 1 млн рублей подъемных 22 учителя.

Читайте также: В Карачаево-Черкесии стали земскими учителями 27 педагогов