Минск, 20 января, 2022, 14:46 — ИА Регнум. «Это исторический день, потому что вы впервые приехали в Белоруссию, в Минск», — заявил 20 января Александр Лукашенко, принимая в президентском дворце делегацию Тувы во главе с руководителем российского региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

Владислав Ховалыга узнал от Лукашенко, что его визит в постсоветскую Белоруссию — это «знаковое событие, которое позволит нам вместе открыть новые горизонты сотрудничества, а это надо обязательно сделать во имя наших братских народов».

Отказавшись даже проговаривать сумму товарооборота между «братскими» Белоруссией и Тувой, Лукашенко сказал: «Мы в ближайшее время так же, как и вы, я полагаю, готовы кратно увеличить наш объем торговли. Но для этого надо определить основные приоритеты, для чего мы здесь сегодня и встречаемся».

Делегации российского региона было предложено закупить в Белоруссии побольше разных товаров и услуг. Также возможен трансфер технологий в наукоёмких отраслях, в сельском хозяйстве, в перерабатывающей промышленности и в промышленности в целом. Лукашенко убеждён в наличии у двух республик больших возможностей для укрепления дружбы и сотрудничества в науке, образовании, культуре и информационной сфере.

«Пользуясь случаем, Александр Лукашенко поздравил Владислава Ховалыга с наступающим Новым годом по лунному календарю», — сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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