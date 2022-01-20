Берлин, 20 января, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Накануне, 18 января, состоялась первая встреча в Москве министра иностранных дел ГерманииАнналены Бербок с главой МИД РоссииСергеем Лавровым. Перед своей поездкой Бербок назвала целью визита «содержательные и стабильные отношения с Россией», а также «обсуждение длинного списка конфликтных вопросов».

Mid.ru Выступление и ответы на вопросы СМИ министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок

Немецкий эксперт по европейской политике Александр Рар в интервью Институту международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ признался, что не ожидал подобной позиции от главы немецкого МИД. Вместо жёсткой и агрессивной риторики, согласно трендам современного поколения европейских политиков, состоялся конструктивный диалог.

К неожиданностям можно отнести и желание Бербок посетить могилу Неизвестного солдата в Александровском саду. Этим министр подчеркнула преемственность курса нового правительства ФРГ в отношениях с Россией — именно так часто поступала и Ангела Меркель во время своих визитов в Москву.

Эксперт отметил, что в Германии часто забывают слова мудрого политика — четвертого канцлера ФРГ Вилли Брандта. Он всегда выступал за диалог с СССР, так как от этого напрямую зависит будущее не только Германии, но и всего Старого Света. Россия, прежде всего, — важнейший экономический и политический партнер, от которого зависит экономическое развитие и процветание национального бизнеса.

Разговор с Москвой на языке угроз не только может привести к непоправимым последствиям, но и наносит сокрушительный удар по бизнес-структурам. К сожалению, сейчас немецкая экономика представлена не конкретными личностями, которые бы заслуживали уважение общества, а собраниями акционеров, для которых важнее заокеанские рекомендации, подчеркнул Александр Рар.

Можно надеяться, что, если конструктивная риторика звучит из уст госпожи Бербок — лидера «зелёных», в таком же ключе пройдёт и первый официальный визит в Россию нового канцлера Германии Олафа Шольца. Он давно известен как противник открытого противостояния, предпочитающий компромиссные решения. Такая позиция традиционно свойственна немецкой политике взаимоотношений с Россией, хотя в настоящее время и не имеет поддержки в СМИ Германии, напомнил эксперт.