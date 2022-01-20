Париж, 20 января, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Национальная ассамблея Франции (нижняя палата парламента) почти единогласно проголосовала за принятие резолюции, касающейся осуждения геноцида, а также преступлений против человечности, совершаемых в настоящее время Китайской Народной Республикой в отношении уйгуров, передает BFM TV.

Richard Ying et Tangui Morlier Зал заседаний Франции

В общей сложности 169 депутатов проголосовали «за» и один — «против».

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан приветствовал визит в Париж своего канадского коллеги.