Сергиев Посад, Московская область, , 14:45 — REGNUM Строительство нового социально-реабилитационного центра в подмосковном Сергиевом Посаде ведется в соответствии с графиком. Об этом 20 января сообщается на сайте правительства Московской области.

Реабилитационный центр Пресс-служба правительства Тверской области

На данный момент подрядная организация приступила к бетонированию фундаментной плиты в основании объекта. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию намечены на 2023 год.

«Строительство ведется в графике. На площадке более 50 рабочих и семь единиц техники. Ведутся работы по армированию и бетонированию фундамента и вертикальных конструкций технического этажа», — сказано в сообщении.

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