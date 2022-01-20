Сергиев Посад, Московская область, 20 января, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Строительство нового социально-реабилитационного центра в подмосковном Сергиевом Посаде ведется в соответствии с графиком. Об этом 20 января сообщается на сайте правительства Московской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Реабилитационный центр

На данный момент подрядная организация приступила к бетонированию фундаментной плиты в основании объекта. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию намечены на 2023 год.

«Строительство ведется в графике. На площадке более 50 рабочих и семь единиц техники. Ведутся работы по армированию и бетонированию фундамента и вертикальных конструкций технического этажа», — сказано в сообщении.