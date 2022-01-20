Брюссель, , 14:44 — REGNUM Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, чтоо Европа стремится к диалогу с Россией, орднако готова наложить санкции на Москву в случае «агрессии» на Украине.

Урсула фон дер Ляйен Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы поддерживаем проведение диалога с Россией, но не примем попытки разделить Европу на сферы влияния», — написала она в Twitter.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС солидарен с Украиной и готов ввести «обширные санкции» против России, если будет эскалация напряженности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что заявления администрации США и, частности, американского президента Джо Байдена, с угрозами в адрес России звучат с завидным постоянством.

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