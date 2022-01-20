Кострома, , 15:15 — REGNUM Центр экономики инфраструктуры, занимающийся обследованием пассажиропотока в Костроме, рассказал о предварительных итогах проведённой работы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Остановка в Костроме © Наталья Диева

Напомним, сейчас сфера общественного транспорта города находится в переходной стадии. Администрация Костромы заказала научную работу с тем, чтобы улучшить обслуживание населения. Компания установила в автобусах и троллейбусах камеры, провела опрос и анкетирование горожан. В дальнейшем на основе результатов обследования специалисты дадут рекомендации по изменению маршрутов с учётом появления новых микрорайонов, помогут скорректировать количество машин на линиях и дадут рекомендации по их замене и вместимости.

Точные цифры с учётом данных, полученных с камер, будут готовы в середине февраля. В настоящее время специалисты ознакомились с результатами опросов и готовы сделать несколько выводов о сфере перевозок в Костроме.

«Мы собрали мнение нескольких тысяч человек. Согласно результатам опросов и обзвонов, больше всего костромичей беспокоит переполнение общественного транспорта, отсутствие удобных подходящих маршрутов, холод в салонах, низкая скорость транспорта, большое время ожидания и неудовлетворительная работа в вечернее время. Это основные замечания», — рассказал ИА REGNUM заместитель директора исследовательской компании Владимир Свириденков.

Кроме этого, около 7 тысяч жителей Костромы ущемлены в качестве транспортного обслуживания. Речь идёт о расстоянии, которое горожанам необходимо пройти до ближайшей остановки.

«Выявлен ряд территорий, где нарушаются нормативы доступности. Есть индивидуальные жилые дома, расстояние от которых по реальным пешеходным путям до остановки превышает установленное значение в 800 метров. Это микрорайон Жужелино и другие районы, на территории которых в общей сложности живёт около 7 тысяч человек. Оговорюсь сразу, что эти стандарты не нормируются жёстко, но являются рекомендательными. Мы сформулируем меры, необходимые для сокращения таких зон», — добавил специалист.

Подготовить предложения по маршрутной сети в соответствии с условиями муниципального контракта компания должна в марте текущего года. На основе эти требований осенью 2022 года город заключит долгосрочные контракты на перевозку пассажиров с частными организациями.

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