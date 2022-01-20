Кострома, 20 января 2022, 15:15 — REGNUM Центр экономики инфраструктуры, занимающийся обследованием пассажиропотока в Костроме, рассказал о предварительных итогах проведённой работы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, сейчас сфера общественного транспорта города находится в переходной стадии. Администрация Костромы заказала научную работу с тем, чтобы улучшить обслуживание населения. Компания установила в автобусах и троллейбусах камеры, провела опрос и анкетирование горожан. В дальнейшем на основе результатов обследования специалисты дадут рекомендации по изменению маршрутов с учётом появления новых микрорайонов, помогут скорректировать количество машин на линиях и дадут рекомендации по их замене и вместимости.
Точные цифры с учётом данных, полученных с камер, будут готовы в середине февраля. В настоящее время специалисты ознакомились с результатами опросов и готовы сделать несколько выводов о сфере перевозок в Костроме.
Кроме этого, около 7 тысяч жителей Костромы ущемлены в качестве транспортного обслуживания. Речь идёт о расстоянии, которое горожанам необходимо пройти до ближайшей остановки.
Подготовить предложения по маршрутной сети в соответствии с условиями муниципального контракта компания должна в марте текущего года. На основе эти требований осенью 2022 года город заключит долгосрочные контракты на перевозку пассажиров с частными организациями.
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