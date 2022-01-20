Ярославль, 20 января 2022, 14:42 — REGNUM 20 января врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев сообщил о начале конкурса по формированию управленческих кадров региона. Об этом сообщает правительство области.
Конкурс начнется в ближайшее время, его победителей включат в кадровый резерв региона. На встрече с жителями в Мышкинском районе Михаил Евраев рассказал о новых принципах формирования кадровой политики. Она будет основываться на открытой конкурсной системе отбора. Это поможет выявлять и продвигать перспективных управленцев и специалистов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 января Михаил Евраев представил обновлённое правительство области. Возглавлять правительство будет сам Евраев. Судя по всему, перемены в органах власти будут продолжаться.
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