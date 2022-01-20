* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 20 января, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Заместитель премьер-министра правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявив, что оказание помощи Афганистану носит исключительно политический характер, сказал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не будут жертвовать независимостью Афганистана ради выполнения условий иностранных доноров.

Флаг Афганистана

По данным регионального отделения информационного агентства «Тасним», Абдул Салам Ханафи, заместитель премьер-министра правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил на встрече «Экономика Афганистана», что страна в последние 20 лет сильно зависела от иностранных ресурсов, которые обеспечивали 75% расходов предыдущего правительства.

Он добавил, что иностранная помощь в целях развития осуществляется на особых условиях, отметив, что она часто имеет политический характер и создает высокий уровень зависимости и коррупции.

Подчеркнув, что большая часть иностранной помощи была выведена через Афганистан за границу на аффилированные счета, Ханафи сказал: «Это была политически масштабная помощь в целях развития, которая была внезапно остановлена после смены правительства, при этом 75% государственных расходов, зависящих от иностранной помощи, были сокращены до нуля, а финансовая и банковская система Афганистана столкнулась с проблемами ликвидности».

»Мы хотим, чтобы распределение помощи было справедливым, недискриминационным, эффективным и прозрачным, но мы подчеркиваем, что политические и далекие от реальности условия доноров для нас неприемлемы», — заявил заместитель премьер-министра правительства, возглавляемого «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Мы никогда не примем уровня экономической зависимости, который приводит к кризису. Мы никогда не пожертвуем независимостью экономики страны в угоду политическим условиям доноров», — подчеркнул Салам Ханафи.