Пермь, , 14:39 — REGNUM В Пермском крае Заксобрание в первом чтении одобрило законопроект о едином цвете такси. Второе чтение запланировано на февраль, к этому времени документ будет дорабатываться. Об этом сообщает пресс-службе краевого парламента.

Такси Дарья Драй © ИА REGNUM

Минтранс региона предложил «привязать» внешний вид такси к существующему красно-белому оформлению пермских автобусов и трамваев. Легковые такси должны быть оформлены в белый цвет с нанесением на боковую поверхность кузова комбинации красных квадратов в шахматном виде.

В случае принятия законопроекта, требования к такси вступят в силу с 1 сентября 2022 года. Ранее выданные документы продолжат действовать до окончания срока, вне зависимости от внешнего вида машин.

«Данный законопроект направлен, прежде всего, на унификацию внешнего вида такси. Деятельность нелегальных такси остается вопросом контроля со стороны надзорных органов. При этом надо отметить, что на сегодняшний день в федеральном законодательстве есть пробелы, связанные с требованиями к деятельности агрегаторов такси. Принятие соответствующих законопроектов на федеральном уровне могло бы значительно усилить механизм контроля всей отрасли», — сказал председатель комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Антон Удальев.

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