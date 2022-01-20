Самара, , 14:44 — REGNUM Экс-полицейского обвинили в убийстве 15-летней школьницы в Самарской области. Об этом 20 января сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, 29 июля 2021 года фигурант уголовного дела, управляя автомобилем марки «Тойота Рав 4», в поселке Петра Дубрава наехал на 15-летнюю школьницу. В материалах дела указано, что с целью сокрытия совершенного ДТП обвиняемый нанес удары несовершеннолетней, от которых она скончалась на месте происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

В связи с повышенным общественным резонансом уголовное дело по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина было передано в центральный аппарат ведомства.

«Расследование осложнялось выдвижением обвиняемым версий о непричастности к инкриминируемому деянию, которые в ходе расследования полностью опровергнуты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи собрали достаточную доказательственную базу, в связи с чем материалы дела с обвинительным заключением направлены для передачи в суд.