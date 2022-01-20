Манагуа , , 14:38 — REGNUM Национальная ассамблея Никарагуа одобрила аннулирование статуса юридических лиц трех гражданских некоммерческих организаций по просьбе министерства внутренних дел страны. Об этом пишет Prensa Latina.

Никарагуа Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Государственный орган применил это положение к организациям Asociación Pro-Universidad Agropecuaria de la Quinta Región, Asociación Pro-Universidad de Jinotega и Fundación Universidad de Mobile Latinoamericana Campus.

Согласно отчету, опубликованному департаментом регистрации и контроля ассоциаций, эти организации развивали незаконную деятельность и действовали вопреки никарагуанскому законодательству и регулирующим органам.