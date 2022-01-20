Ставрополь, , 14:37 — REGNUM В Ставропольском крае в 2022 году продолжит действовать программа по взиманию с отдыхающих курортного сбора. Власти региона намерены пополнить региональный бюджет на сумму более 265 млн рублей. Такие данные привел министр туризма и оздоровительных курортов Ставрополья Кирилл Реут.

Кисловодск Константин Кудинов

Он напомнил, что в 2021 году курортные города дали казне около 270 млн рублей в виде поступлений от курортного сбора. За счет этих средств ведутся работы по благоустройству городов-курортов Кавминвод: Ессентуков, Пятигорска, Кисловодска и Железноводска.

«Города-курорты существенно преобразились, в том числе за счет эксперимента по взиманию курортного сбора. Это отмечают и жители городов, и гости, приезжающие к нам на лечение. Природа, источники, развитая инфраструктура — это то, что необходимо для полноценного отдыха и восстановления здоровья. И сегодня наши курорты способны все это предложить», — цитирует министра портал «Победа26».

Отметим, с начала действия эксперимента на Ставрополье по взиманию курортного сбора было получено около 900 млн рублей. Власти региона отменили в 2022 году курортный сбор для жителей самого региона, отдыхающих на местных курортах.