Москва, , 14:36 — REGNUM Пластиковые карты будут постепенно уходить из обихода. Рост продаж устройств с функцией NFC стремительно растет с каждым годом, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт консалтинговой компании ООО «Бинкор» Марк Власенко.

Банковские карты lcb

«Вероятность забыть гаджет, например, Телефон ниже, чем паспорт или кошелек. Люди выбирают удобство.

И раз телефон или умные смарт-часы всегда с собой, то конечно в обозримом будущем оборот наличных денежных средств будет минимизирован, а вмести с ним и пластиковых карт.

На текущий момент топовые банки России показывают статистический рост использования виртуальных карт.

Безусловно, в этом сегменте есть пробелы, например с виртуальной карты не в каждом банкомате можно снять или пополнить наличные (что пока еще актуально) из-за отсутствия необходимого функционала.

Также пока не у всех банков возможно получить виртуальную карту без посещения офиса для идентификации владельца, что не всем удобно. Но это решаемые проблемы», — считает эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, банкир считает, что в России в ближайшие несколько лет пластиковые кредитные карты перестанут пользоваться популярностью.

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