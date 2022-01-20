Москва, 20 января 2022, 14:36 — REGNUM Пластиковые карты будут постепенно уходить из обихода. Рост продаж устройств с функцией NFC стремительно растет с каждым годом, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт консалтинговой компании ООО «Бинкор» Марк Власенко.

Банковские карты
Банковские карты
lcb
«Вероятность забыть гаджет, например, Телефон ниже, чем паспорт или кошелек. Люди выбирают удобство.
И раз телефон или умные смарт-часы всегда с собой, то конечно в обозримом будущем оборот наличных денежных средств будет минимизирован, а вмести с ним и пластиковых карт.
На текущий момент топовые банки России показывают статистический рост использования виртуальных карт.
Безусловно, в этом сегменте есть пробелы, например с виртуальной карты не в каждом банкомате можно снять или пополнить наличные (что пока еще актуально) из-за отсутствия необходимого функционала.
Также пока не у всех банков возможно получить виртуальную карту без посещения офиса для идентификации владельца, что не всем удобно. Но это решаемые проблемы», — считает эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, банкир считает, что в России в ближайшие несколько лет пластиковые кредитные карты перестанут пользоваться популярностью.

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