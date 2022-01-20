Москва, 20 января, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Уж в 2022 году в России начнутся серийные поставки гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования «Циркон». В настоящее время завершаются её государственные испытания. Об этом 20 января на едином дне приёмки военной продукции заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Минобороны России Испытательная стрельба гиперзвуковой ракетой «Циркон» в Белом море

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«Завершаются государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования «Циркон». С 2022 года начнутся ее серийные поставки», — доложил Криворучко главе Минобороны РФ Сергею Шойгу.

Кроме того, отметил он, в четвертом квартале 2021 года заступил на опытное дежурство модернизированный Западный командный пункт космического эшелона из состава Единой космической системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года государственная комиссия по итогам государственных испытаний рекомендовала гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон» к принятию на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России. Ракета рекомендована для вооружения надводных кораблей после двух успешных пусков осенью 2021 года. В 2024 году продолжатся испытания «Циркона» с подводного носителя.