Балашиха, Московская область, , 14:35 — REGNUM Два новых детских сада планируется построить в подмосковном городе Балашиха. Об этом 20 января сообщается на сайте правительства Московской области.

Детский сад ©http://www.gradkostroma.ru

Объекты будут возведены в рамках госпрограммы Подмосковья за счет средств бюджета. Их строительство обеспечит местами в дошкольных учреждениях 205 детей.

«Первый детский сад на 125 мест введут на улице Заречная, второй садик, рассчитанный на 80 мест, введут в эксплуатацию на улице Твардовского. В настоящее время монолитные работы ведутся на уровне второго этажа зданий. Строительство в графике», — отмечено в сообщении.

Всего в 2022 году по госпрограмме Московской области планируют ввести в эксплуатацию 11 детских дошкольных учреждений на 2,7 тыс. мест.

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