Брюссель, , 14:34 — REGNUM Европейский союз заявляет, что запустил несколько проектов на сумму 268,3 миллиона евро в Афганистане, чтобы предотвратить ухудшение экономической и гуманитарной ситуации в стране. Об этом сообщает TOLOnews.

Евросоюз

ЕС заявил, что тяжелое экономическое положение в Афганистане вызывает беспокойство и что цель этих проектов состоит в том, чтобы напрямую помочь афганскому народу преодолеть тяжелую ситуацию.

Европейская комиссия заявила, что будет финансировать новые проекты агентств ООН в Афганистане. Эти проекты будут осуществляться в сферах образования, здравоохранения и обеспечения средств к существованию населения Афганистана.

«Помощь ЕС будет сосредоточена на образовании, здравоохранении, средствах к существованию и защите здоровья всех людей, включая беженцев, мигрантов и внутренне перемещенных лиц в Афганистане», —говорится в заявлении.

Уточняется, что содействие правозащитникам и организациям гражданского общества также является частью запускаемых проектов.

«То, о чем мы говорили много раз, мы теперь осуществляем, — подчеркнула Ютта Урпилайнен, комиссар ЕС по международному партнерству. — Мы никогда не оставим Афганистан в беде. Не бросать людей на произвол судьбы — один из ключевых принципов Европейского союза».