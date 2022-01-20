Киев, 20 января, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба продемонстрировал своему американскому коллеге, госсекретарю США Энтони Блинкену вариант карты Украины с некоторыми российскими регионами. Карта изображена на снимке в микроблоге Блинкена в Twitter.

(сс) U.S. Department of State Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен

Глава Госдепа отметил в микроблоге, что ему было приятно встретиться в Киеве с Кулебой, чтобы подтвердить поддержку со стороны Вашингтона. США привержены принципам дипломатии, но готовы вместе с союзниками и партнёрами нанести России серьёзный ущерб в случае её вторжения на Украину, добавил он.

К сообщению Блинкен прикрепил четыре фотографии, одна из которых изображает его вместе с Кулебой возле размещённой на стене физической карты Украины. На этой карте указаны не государственные, а историко-этнографические границы.

Таким образом, «в составе» Украины оказались российские Крым, Краснодарский край, часть Ростовской и других областей, а также некоторые районы Польши, Румынии и Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, Блинкен также заявил, что его поездка на Украину прошла продуктивно.

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