Воронеж, , 14:32 — REGNUM Фабрику радиоэлектронной аппаратуры концерна «Созвездие» посетил в ходе поездки в Воронеж 20 января председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Михаил Мишустин в Воронеже Правительство РФ

Концерн «Созвездие», созданный на базе НИИ связи в 2004 году, является головной организацией дивизиона «Связь» холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех». В состав дивизиона входит 21 организация радиоэлектронной промышленности в Воронеже, Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Рязани, Тамбове, Красноярске, Пензе. Концерн «Созвездие» разрабатывает и производим средства связи как в интересах Минобороны России и других силовых структур страны, так и для гражданских нужд.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января в Воронеже с поездкой находится председатель правительства России Михаил Мишустин. В планах премьера посещение ряда предприятий региона, встреча с губернатором.

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