Новоалтайск, Алтайский край, 20 января, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Следственными органами СК России по Алтайскому краю начата процессуальная проверка по материалам СМИ о предоставлении некачественного жилья ребенку-сироте в городе Новоалтайске. Подробности сегодня, 20 января, сообщает старший помощник руководителя надзорного ведомства Людмила Рязанцева.

Mampu Аварийное жилье

По её словам, речь идёт о статье, в которой житель города Новоалтайска, относящийся к категории граждан дети-сироты, рассказал о предоставлении ему некачественного жилого помещения.

По словам мужчины, в декабре 2021 года после того, как он получил ключи от квартиры переехал, выяснилось, что по всем стенам жилого помещения распространяется плесень, а также дует из-под пола. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2021 года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе видео-конференц-связи поручил следователям не затягивать расследование уголовных дел против недобросовестных чиновников, по вине которых сироты не получили положенного жилья.

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