Рамалла , , 14:37 — REGNUM Министерство здравоохранения Палестины ожидает, что в ближайшее время число выявляемых носителей коронавируса в регионе в сутки достигнет 10 000 человек. Об этом, как передает агентство Al-Quds, сообщил 20 января официальный представитель ведомства Камаль Аль-Шахра.

Александр Куликов (с) ИА REGNUM

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По его словам, ежедневно врачи регистрируют в 3−4 раза меньше случаев заражения, чем есть на самом деле.

«Процент заражений выше, чем показывают официальные данные, потому что многие граждане не идут, чтобы сдать образцы, а также не сообщают о своих контактах. За прошедшую неделю произошло увеличение числа случаев, и мы говорим не только о количественном значении — 1259 случаях, но и о процентном росте результатов всех тестов, сделанных в Палестине, будь то на Западном берегу или в секторе Газа», — заявил Аль-Шахра.

Как отметил чиновник, в Палестине сложилась «критическая эпидемиологическая ситуация».