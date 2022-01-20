Бухарест, , 14:30 — REGNUM Сотни работников крупнейшего завода по производству алюминия в Румынии — ALRO собрались у здания румынского министерства энергетики в Бухаресте, требуя снизить тарифы на энергоносители. Об этом 20 января сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Протест Nathan Keirn

Согласно официальной информации, акция организована местным профсоюзом горнодобывающей промышленности. Ранее стало известно, что из-за резкого повышения цен электроэнергию и газ компания ALRO была вынуждена закрыть три из пяти электролизных цехов, что означает 60-процентное сокращение мощностей предприятия и увольнение нескольких тысяч человек.

«Остановка промышленных мощностей превратит Румынию в отсталую аграрную страну, с которой никто не будет считаться на международной арене, — говорится в открытом письме профсоюзного руководства. — Мы заставим [румынское] правительство обратить внимание на проблемы добывающей отрасли».

По словам очевидцев, указанная акция носит мирный характер. Полиция не применяет мер по разгону манифестантов.