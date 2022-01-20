Бухарест, 20 января 2022, 14:30 — REGNUM Сотни работников крупнейшего завода по производству алюминия в Румынии — ALRO собрались у здания румынского министерства энергетики в Бухаресте, требуя снизить тарифы на энергоносители. Об этом 20 января сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Протест
Протест
Nathan Keirn

Согласно официальной информации, акция организована местным профсоюзом горнодобывающей промышленности. Ранее стало известно, что из-за резкого повышения цен электроэнергию и газ компания ALRO была вынуждена закрыть три из пяти электролизных цехов, что означает 60-процентное сокращение мощностей предприятия и увольнение нескольких тысяч человек.

«Остановка промышленных мощностей превратит Румынию в отсталую аграрную страну, с которой никто не будет считаться на международной арене, — говорится в открытом письме профсоюзного руководства. — Мы заставим [румынское] правительство обратить внимание на проблемы добывающей отрасли».

По словам очевидцев, указанная акция носит мирный характер. Полиция не применяет мер по разгону манифестантов.