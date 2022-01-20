Париж, 20 января, 2022, 14:30 — ИА Регнум. По данным министерства национального образования Франции, доля протестующих учителей, мобилизованных 20 января 2022 года, в знак протеста против введенных ограничений против коронавируса в школах, составила менее 2%, а именно 1,15%, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Через неделю после массовой забастовки в сфере образования в Париже запланирована новая акция протеста 20 января в 14:00 по местному времени.

Профсоюзы учителей во Франции призвали к новой забастовке 27 января.

Как сообщало ИА REGNUM, демонстрация учителей, запланированная на 20 января, не была санкционирована штаб-квартирой полиции Парижа.

Подробнее в материале:Во Франции отказались санкционировать демонстрацию учителей