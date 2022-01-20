Красногорск, 20 января, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Минздрав Подмосковья вносит изменения в работу поликлиник из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 20 января сообщается на сайте правительства Московской области.

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Согласно новым правилам, пациенты с признаками ОРВИ — насморком, кашлем, температурой тела ниже 38 градусов — смогут обратиться в поликлинику без предварительной записи. Изменения начнут действовать на территории региона с 24 января.

«Мы увеличили количество врачей-терапевтов на приеме в наших поликлиниках, разделили потоки больных и здоровых пациентов. Медицинский специалист проведет прием в день обращения в поликлинику и возьмет тест на COVID-19», — сказала зампред правительства — министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.