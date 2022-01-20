Пермь, , 14:28 — REGNUM В Пермском крае в работе коллекторских агентств и микрофинансовых организаций в 2021 году выявлено 239 нарушений, что в полтора раза больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Коллектор банка beaumo3

Отмечен в прошлом году и рост жалоб на коллекторов — на 12%. Обоснованным признано каждое третье обращение пермяков. В общей сложности в 2021 году приставам поступило 437 жалоб.

Наиболее часто допускаемыми нарушениями названо превышение количества телефонных звонков, текстовых и голосовых сообщений, несоответствие их содержания требованиям действующего законодательства, некорректное общение, оказание психологического давления, взаимодействие с третьими лицами при отсутствии согласия на подобное взаимодействие.

По результатам рассмотрения 198 административных дел нарушители оштрафованы на 7,6 млн рублей. Часть дел находится еще в производстве. В 2020 году общая сумма штрафов, которую суды назначили за нарушения закона о коллекторах, составляла 6 млн рублей.