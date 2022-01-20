Санкт-Петербург, , 14:40 — REGNUM Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу 20 января 2022 года направило ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 57-летнего Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве композитора, поэта и исполнителя Игоря Талькова. СКР требует арестовать Шляфмана с момента его экстрадиции в РФ либо с момента задержания на территории России.

Игорь Тальков

Напомним, убийство Игоря Талькова произошло 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Петербурге во время сборного концерта эстрадных исполнителей.

По версии следствия, в ходе конфликта между Игорем Малаховым, представлявшим интересы певицы Азизы, с Игорем Тальковым и его представителем Шляфманом из-за очередности выступлений артистов последний вырвал из рук Малахова боевой револьвер «Наган» и произвел выстрел. Пуля попала в Талькова, причинив ему огнестрельные ранения руки и груди, повлекшие смерть на месте происшествия.

Шляфман обвинялся в убийстве по неосторожности, в связи с бегством обвиняемого за границу следствие приостанавливалось. Но 14 октября 2021 года его действия переквалифицированы следствием на убийство и покушение на убийство, совершенные способом, опасным для жизни многих людей.

Как рассказали в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, в ходе начального этапа следствия Шляфман искусственно создавал доказательства, изобличающие Малахова в убийстве Талькова — сам свидетельствовал против Малахова и склонял других свидетелей к даче ложных показаний, спрятав в гримерной Талькова использованный револьвер. В 1992 году Шляфман выехал из Москвы на Украину, в городе Бердичеве Житомирской области получил документы для последующего постоянного проживания в Израиле,

Там он и живет до настоящего времени, продолжая скрываться от органов следствия за пределами Российской Федерации и находясь в международном розыске.

Напомним, в ноябре 2018 года главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возобновило расследование уголовного дела об убийстве певца Игоря Талькова, которое было прекращено в марте 1993 года, так как обвиняемый Валерий Шляфман сумел скрыться от следствия.

Читайте ранее в этом сюжете: Убийца певца Игоря Талькова 30 лет гуляет на свободе