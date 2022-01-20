Москва, 20 января, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Столь сильный рост показателей несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) произошёл в связи с введением санкций в адрес России со стороны США и прочих стран экономического сотрудничества и развития, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Денис Гончаров.

Экспорт

«Произошло масштабное строительство новых производств пищевой продукции и машиностроения, и расширения уже имеющихся производств.

Нельзя не упомянуть пандемию коронавируса, так как с помощью её влияния, российские производители смогли выйти на глобальные рынки и закрепиться на них.

При этом от санкций Россия хорошо выиграла, так как увеличение показателей ННЭ является отличной диверсификацией для всей экономики страны.

Россию принято считать страной, в первую очередь, с сырьевой экономикой и столь значительный прирост показателей несырьевого экспорта демонстрирует правильный вектор развития экономики.

Данный вектор способен укрепить положение страны на мировом рынке и снизить возможные риски в случае, если возникнут трудности в нефтегазовой отрасли», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия увеличила несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) на 36% в 2021 году, поставив на внешние рынки продукцию общей стоимостью более $191 млрд.

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