Кишинёв, 20 января, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Энергетическая компания «Молдовагаз» работает себе в убыток, поэтому не может оплатить весь объём газа, поставленный Газпромом. Об этом 20 января заявил глава «Молдовагаз» Вадим Чебан в своём телеграм-канале.

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Он отметил, что стоимость газа, поставляемого в Молдавию из России, в январе выросла, по условиям контракта, до $647 за 1 тыс. кубометров. При этом тариф для молдавских потребителей остался на уровне $430 за 1 тыс. кубометров.

«Конечно, формула исчисления тарифа сложнее, но суть ситуации выражена верно — предприятие вынужденно работает в убыток», — написал Чебан.

Глава компании отметил, что видит только коммерческий путь выхода из сложившегося энергетического кризиса — поднять тарифы для населения и предприятий. При этом в ноябре 2021 года тарифы уже подняли в 2,4 раза.

Напомним, 20 января последний день, когда молдавская сторона обязана заплатить за российский газ, полученный с 1 по 15 января. Цена на голубое топливо в этом месяце, по условиям контракта, выросла с $450 до $647 за 1 тыс. кубометров. Молдавская сторона не смогла собрать нужную сумму. В Газпроме уже предупредили, что приостановят поставку топлива, если будет просрочка оплаты.