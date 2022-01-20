Махачкала, , 14:24 — REGNUM Вопрос обеспечения устойчивого электроснабжения жителей Дагестана в зимний период 2022—2023 годов обойдется в сумму более 1 млрд рублей. Обсуждение вопросов повышения надежности энергоснабжения Дагестана обсудили глава республики Сергей Меликов и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на встрече в Москве.

Ремонт электросети Дарья Драй © ИА REGNUM

Как отметил глава региона, на улучшение надежности энергоснабжения Дагестана годом ранее был направлен 891 млн рублей. В настоящее время в правительстве России на согласовании находится программа повышения надежности электроснабжения на 2022−2023 годы, которая позволит обновить оборудование, провести реконструкцию ряда объектов. Как отметил глава «Россетей» Андрей Рюмин, в Дагестане проблемы электроснабжения копились годами, поэтому решить их одним днем не получится, требуется специальная программа.

«Сейчас на федеральном уровне рассматривается беспрецедентная по масштабу программа повышения надежности. Также продолжаем работу в направлении консолидации и решения проблемы бесхозяйных сетей, что позволит сформировать единый центр ответственности перед потребителями», — цитирует пресс-служба «Россетей» своего гендиректора.

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